Lübnan'da Yeni Hükümet Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'da Yeni Hükümet Toplandı

Lübnan\'da Yeni Hükümet Toplandı

Lübnan'da Nevvaf Selam başkanlığındaki yeni kabine, güven oylaması öncesi hükümet programını görüştü.

11.02.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da Nevvaf Selam'ın başbakanlığında yeni kurulan kabine, güven oylaması öncesi hükümet programını görüşmek üzere toplandı.

Lübnan Başbakanlık ofisinde, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin katılımıyla, yeni hükümetin Başbakanı Nevvaf Selam ve bakanlar kurulu üyeleri bir araya geldi.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Avn, sadece devlete bağlı olduğunu belirterek, uluslararası destekle birlikte bakanlıklarda reform yapılmask ve geliştirilmesi talimatını verdi." ifadelerini kullandı.

Avn'ın sözlerini aktaran Markus, "Lübnan'ın reformlarla gelişmeli ve sorunlar diyalog yoluyla çözülerek hükümette aksama olmamalı." uyarısında bulundu.

Lübnan'daki mevcut duruma ilişkin Avn'ın, "Lübnan iflas etmiş bir ülke değildir, iflas etmiş olan yönetimdir. Ülke iflasta ise Lübnan hükümeti ve bakanları çok çalışarak reformlarla ülkedeki durumu düzeltmesi gerekir." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Avn'ın yeni hükümetten "bütçe, belediye başkanlığı, belediye seçimleri, BM Güvenlik Kurulu'nun 1701 sayılı kararının uygulanması ve İsrail'in 18 Şubat'a kadar Lübnan'dan çekilmesi" konularını acilen ele almasını istediği bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, Maliye Bakanı Yasin Cabir, Kültür Bakanı Gassan Selame, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasmani ile Sanayi Bakanı Joe İsa el-Huri tarafından oluşturulan komitenin birkaç gün içerisinde hükümet programı oluşturacağı duyuruldu.

Lübnan'da yeni hükümetin kurulma süreci

Ülkede 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam da 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn, Selam başkanlığında kurulan yeni kabineyi 8 Şubat'ta onaylamıştı. Lübnan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Mekkiye de Selam'ın başbakanlığında 24 bakandan oluşan kabine üyelerini açıklamıştı.

Hükümet programının tamamlanmasının ardından, hükümetin göreve başlaması için meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Kabine, Lübnan, Kabine, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Yeni Hükümet Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:09:42. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan'da Yeni Hükümet Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.