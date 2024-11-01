Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 842 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 842 Bine Ulaştı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 842 binden fazla kişi yerinden edildi, çoğu kadın ve çocuk.

01.11.2024 17:47
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da 842 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, bu kişilerinin yarısından fazlasının kadın ve kız çocuğu olduğunu belirtti.

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun bu sabah Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerindeki bölgeler için "zorla yerinden etme" talebinde bulunduğunu belirten Laerke, bu talepten kısa süre sonra başlayan yoğun hava saldırıları nedeniyle yeni bir "yerinden etme dalgası"nın yaşandığını kaydetti.

Laerke, "Son günlerde tahmini 50 bin kişi Baalbek'i terk etti ve çoğunlukla Bekaa Vadisi'nin kuzeyindeki bölgelere gitti. Birçok kişi geceyi araçlarında geçirdi." dedi.

BM Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, İsrail'in zorla yerinden etme talepleri ve ardından gelen saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısında önemli artış yaşandığını vurgulayan Laerke, "Toplamda 842 binden fazla kişi yerinden edildi, bunların yarısından fazlası kadın ve kız çocuğu." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin, "İsrail ordusu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan binasını dün tamamen yıktı. İsrail Meclisi, geçen hafta UNRWA'nın faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. UNRWA, İsrail'in bu sistematik baskı ve saldırılarıyla çalışmalarına devam edebilecek mi? Daha önce böyle bir baskıyla karşılaşan BM misyonu hatırlıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Laerke, UNRWA'nın Gazze'deki insani yardım operasyonlarının omurgası olduğunu daha önce çok net bir şekilde açıkladıklarını belirtti.

Laerke, UNRWA'nın vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz bir kuruluş olduğunun da altını çizerek, "(UNRWA'ya yönelik saldırı ve baskılar) Dünyanın herhangi bir yerinde benzer örnekler görüp görmediğimizi sordunuz. Bildiğim kadarıyla yok ve temas halinde olduğum kimsenin bilgisinde değil." dedi.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 865 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 865 kişi öldü, 13 bin 47 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 842 Bine Ulaştı - Son Dakika

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