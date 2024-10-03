Lübnan'daki Çatışmalarda 1 İsrail Askeri Daha Öldü

İsrail ordusunun kara saldırısı başlattığı Lübnan'da 1 İsrail askerinin daha öldüğü bildirildi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 1 yüzbaşının öldüğü belirtildi.
Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 9'a yükseldi.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
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