Lübnan'daki Güvenlik Durumu Kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Kandice Ardiel, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki istikrarsız ve tehlikeli güvenlik durumu nedeniyle hareket alanlarının büyük ölçüde kısıtlandığını ve izleme faaliyetlerinin eskisinden daha sınırlı olduğunu bildirdi.

Ardiel, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'ın güneyindeki durumun 2 Mart'tan bu yana büyük ölçüde kötüleştiğini belirten Ardiel, "Lübnan'dan İsrail'e ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne her gün roket, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenleniyor. İsrail güçleri ise topçu ateşi ve İHA ile Lübnan topraklarına 7 kilometreye kadar karadan giriyor. Bu eylemlerin her biri, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ihlali ve daha fazla tırmanmaya doğru bir adım teşkil ediyor." dedi.

Kandice Ardiel, İsrail'in tekrarlanan "tahliye emirlerinin" ardından Litani Nehri'nin güneyindeki UNIFIL operasyon bölgesinde yarım milyon insanın yerinden edildiğinin tahmin edildiğini hatırlattı.

"Lübnan yetkilileri, dün itibarıyla yaklaşık 700 kişinin öldüğünü ve 1800 kişinin yaralandığını bildirdi." diyen Ardiel, geçen hafta UNIFIL mevzilerinden birine mermi isabet ettiğini ve birkaç barış gücü askerinin yaralandığını söyledi."

UNIFIL Sözcüsü Ardiel, "Tüm aktörlere, barış güçlerinin güvenliğini ve emniyetini her zaman sağlamakla ilgili açık sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Şiddetin hızlı ve yoğun bir şekilde tırmandığını görüyoruz ve bu ortamda durumun daha da kötüleşmesinden derin endişe duyuyoruz. UNIFIL, 7 bin 500'den fazla barış gücü askerinin sahada kalması ve gördüklerimizi izlemeye ve raporlamaya devam etmesi nedeniyle uyum sağlamak zorunda kaldı. İstikrarsız ve tehlikeli güvenlik durumu nedeniyle şu anda hareketlerimiz büyük ölçüde kısıtlandı, artık eskisi gibi devriye gezileri yapmıyoruz. Bu nedenle izleme faaliyetlerimiz eskisinden daha sınırlıdır." diye konuştu.

Bazı Barış Gücü askerlerinin uzun saatler boyunca sığınaklarda kaldığını söyleyen Ardiel, devriyelerin yanı sıra diğer günlük faaliyetlerin de İsrail ordusu tarafından kurulan bariyerler nedeniyle kısıtlandığını kaydetti.

Kandice Ardiel, Lübnan ve İsrail yetkilileriyle yakın temaslarının devam ettiğine işaret ederek "Barış güçlerini ve sivilleri daha fazla riske atmamak için itidal ve gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.