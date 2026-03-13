Lübnan'daki Güvenlik Durumu Kötüleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'daki Güvenlik Durumu Kötüleşiyor

13.03.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNIFIL, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle hareket alanlarının kısıtlandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Kandice Ardiel, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki istikrarsız ve tehlikeli güvenlik durumu nedeniyle hareket alanlarının büyük ölçüde kısıtlandığını ve izleme faaliyetlerinin eskisinden daha sınırlı olduğunu bildirdi.

Ardiel, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'ın güneyindeki durumun 2 Mart'tan bu yana büyük ölçüde kötüleştiğini belirten Ardiel, "Lübnan'dan İsrail'e ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne her gün roket, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenleniyor. İsrail güçleri ise topçu ateşi ve İHA ile Lübnan topraklarına 7 kilometreye kadar karadan giriyor. Bu eylemlerin her biri, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ihlali ve daha fazla tırmanmaya doğru bir adım teşkil ediyor." dedi.

Kandice Ardiel, İsrail'in tekrarlanan "tahliye emirlerinin" ardından Litani Nehri'nin güneyindeki UNIFIL operasyon bölgesinde yarım milyon insanın yerinden edildiğinin tahmin edildiğini hatırlattı.

"Lübnan yetkilileri, dün itibarıyla yaklaşık 700 kişinin öldüğünü ve 1800 kişinin yaralandığını bildirdi." diyen Ardiel, geçen hafta UNIFIL mevzilerinden birine mermi isabet ettiğini ve birkaç barış gücü askerinin yaralandığını söyledi."

UNIFIL Sözcüsü Ardiel, "Tüm aktörlere, barış güçlerinin güvenliğini ve emniyetini her zaman sağlamakla ilgili açık sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Şiddetin hızlı ve yoğun bir şekilde tırmandığını görüyoruz ve bu ortamda durumun daha da kötüleşmesinden derin endişe duyuyoruz. UNIFIL, 7 bin 500'den fazla barış gücü askerinin sahada kalması ve gördüklerimizi izlemeye ve raporlamaya devam etmesi nedeniyle uyum sağlamak zorunda kaldı. İstikrarsız ve tehlikeli güvenlik durumu nedeniyle şu anda hareketlerimiz büyük ölçüde kısıtlandı, artık eskisi gibi devriye gezileri yapmıyoruz. Bu nedenle izleme faaliyetlerimiz eskisinden daha sınırlıdır." diye konuştu.

Bazı Barış Gücü askerlerinin uzun saatler boyunca sığınaklarda kaldığını söyleyen Ardiel, devriyelerin yanı sıra diğer günlük faaliyetlerin de İsrail ordusu tarafından kurulan bariyerler nedeniyle kısıtlandığını kaydetti.

Kandice Ardiel, Lübnan ve İsrail yetkilileriyle yakın temaslarının devam ettiğine işaret ederek "Barış güçlerini ve sivilleri daha fazla riske atmamak için itidal ve gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.???????

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'daki Güvenlik Durumu Kötüleşiyor - Son Dakika

Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran’ın Dünya Kupası’na katılımını engelleyemez
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:23:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Lübnan'daki Güvenlik Durumu Kötüleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.