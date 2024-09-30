Lübnan'daki İnsani Kriz Büyüyor - Son Dakika
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Lübnan'daki İnsani Kriz Büyüyor

BM, İsrail saldırılarının Lübnan'da altyapı ve sosyal uyum üzerindeki yıkıcı etkilerini raporladı.

30.09.2024 19:47
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Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), İsrail saldırılarının Lübnan'da sadece altyapıya değil, sosyal uyuma da zarar verdiği uyarısında bulundu.

ESCWA, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ile birlikte İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarının yıkıcı etkisine ilişkin bir rapor yayımladı.

"İsrail Saldırılarının Lübnan Üzerindeki Çok Boyutlu Etkisi" başlıklı raporda, çatışmanın sona erdirilmesi ve bölgede istikrarın sağlanması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapılırken İsrail saldırılarının maddi zararın yanında önemli toplumsal etkiler de doğurabileceğine dikkati çekildi.

"21. yüzyılın en ölümcül tek günlük hava saldırısı kayıplarından biri"

Raporda, sadece 23 Eylül günü İsrail hava saldırıları sebebiyle 569 kişinin öldüğü, 50'si çocuk ve 94'ü kadın olmak üzere bin 850 kişinin yaralandığının altı çizilerek "21. yüzyılın en ölümcül tek günlük hava saldırısı kayıplarından biri" nitelemesinde bulunuldu.

İsrail saldırılarının "Lübnan sağlık sistemini uçurumun kenarına getirdiği", çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 200 binden fazla insanın yerinden edildiği, temel hizmetlere erişimin ciddi şekilde kısıtlandığı ve "akut bir insani krizin ortaya çıktığı" kaydedilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Çatışmalar Lübnan ekonomisine büyük zarar verirken, güney bölgelerindeki yoksulluk oranlarının hızla artması bekleniyor. Yıkımdan en çok etkilenen iki bölge olan Nabatiye vilayetinde yoksulluk oranının yüzde 94'e, Güney Lübnan vilayetinde ise yüzde 87'ye ulaşması bekleniyor. Bu bölgelerde 23 binden fazla ev hasar görmüş ya da yıkılmıştır."

"Sosyal uyumu parçalıyor"

Raporda, ESCWA İcra Sekreteri Rola Dashti'nin ülkedeki toplumsal doku konusundaki şu uyarıları aktarıldı:

"Bu çatışma sadece altyapıyı değil, aynı zamanda toplumun dokusunu da harap etti. Evlerin, okulların ve sağlık tesislerinin yıkılması ve yaygın yerinden edilmeler, insan sermayesini aşındırıyor ve sosyal uyumu parçalıyor."

Turizmde kayıpların 3 milyar doları aştığı ve tarım sektörünün de fosfor ve yangın bombaları kullanımıyla yok olduğu aktarılan raporda, tarım ürünlerinin sistematik olarak hedef alınmasının, kırsal topluluklarda gıda güvenliğini ve geçim kaynaklarını tehdit ederek toparlanma çabalarını zorlaştırdığı uyarısında bulunuldu.

Raporda ayrıca Lübnan'ın kırılgan devlet yapısı sebebiyle ortaya çıkan sorunlarla başa çıkmakta zorlandığı ve çöküşe sürüklendiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Güncel, Lübnan, İsrail, Çevre, Dünya, Son Dakika

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