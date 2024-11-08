Lübnan'daki Insani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Lübnan'daki Insani Kriz Derinleşiyor

İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da insani ihtiyaçlar artıyor, acil yardım çağrısı yapıldı.

08.11.2024 15:16
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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Lübnan'daki Operasyon Sorumlusu Lotte Ruppert, İsrail'in saldırısı altında bulunan Lübnan'da artan insani ihtiyaçlarla ilgili durumun "endişe verici" olduğunu ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek için daha fazla finansmana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Ruppert, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırılarını artırarak sürdürdüğü Lübnan'da eylül ayından bu yana 1 milyondan fazla sivilin zorla evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Ruppert, "Bu duruma yanıt vermek için büyük miktarda yardıma ihtiyaç duyulduğunun farkındayız. Ayrıca önümüzdeki aylar ve yıllarda bizi bekleyen birçok zorluğu da göz önünde bulunduruyoruz." dedi.

Ruppert, IFRC'nin bu hafta Lübnan için 100 milyon İsviçre Frankı tutarında acil yardım kampanyası başlattığını hatırlatarak, bu desteğe, Lübnan'daki her geçen gün artan insani ihtiyaçları karşılayabilmek için acilen ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Lübnan'da insani ihtiyaçlarla ilgili durumun endişe verici olduğunun altını çizen Ruppert, kış mevsiminin yaklaştığı ve birçok insanın artık evsiz olduğu veya aşırı kalabalık koşullarda yaşadığını da bildirdi.

Ruppert, Lübnan Kızılhaçının geçen yıl yardımlarını artırdığını ancak mevcut durumda personelin ülke genelindeki artan ihtiyaçlara yanıt vermekte zorlandığını kaydederek "Bu nedenle, personel ve gönüllülerin hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamak için daha fazla finansmanın kritik öneme sahip olduğunu söylüyoruz." ifadesini kullandı.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 102 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 192'si çocuk ve 614'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 102 kişi öldü, 13 bin 819 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 561 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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