Lübnan'daki Olaylarda Ölü Sayısı 1888'e Yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 1888'e çıktığı bildirildi.
İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1888'e, yaralananların sayısı da 6 bin 92'ye yükseldi.
İsrail'in sağlık sistemini hedef alan saldırılarında yaşamını yitiren sağlık çalışanları sayısının 73'e, yaralananların sayısının da 176'ya çıktığına dikkat çekildi.
İsrail'in saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 13 hastanenin hasar gördüğü ve 79 ambulansın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
