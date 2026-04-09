Lübnan'daki Olaylarda Ölü Sayısı 1888'e Yükseldi

09.04.2026 20:55
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1888'e, yaralı sayısı 6092'ye ulaştı.

İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 1888'e çıktığı bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1888'e, yaralananların sayısı da 6 bin 92'ye yükseldi.

İsrail'in sağlık sistemini hedef alan saldırılarında yaşamını yitiren sağlık çalışanları sayısının 73'e, yaralananların sayısının da 176'ya çıktığına dikkat çekildi.

İsrail'in saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 13 hastanenin hasar gördüğü ve 79 ambulansın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

