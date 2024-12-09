Lübnan'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesinin 2. gününde sınır kapısına akın etti - Son Dakika
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Lübnan'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesinin 2. gününde sınır kapısına akın etti

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin 2. gününde de memleketlerine dönmek için Masnaa Sınır Kapısı'na akın etti.

09.12.2024 20:46
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Lübnan'daki Suriyeli mülteciler, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin 2. gününde de memleketlerine dönmek için Masnaa Sınır Kapısı'na akın etti.

Suriyeli mülteciler, Şam'da muhalif grupların kontrolü ele geçirmesi ve 61 yıllık Baas Partisi iktidarının sona ermesinin ardından büyük bir mutluluk yaşadı.

Ülkelerinde 2011'de iç savaşın başlamasının ardından en az 1.5 milyon Suriyelinin sığındığı Lübnan'da, Masnaa Sınır Kapısı'na giden yolda yoğun araç ve yaya kuyrukları oluştu.

Eşyalarını araçlara yükleyen Suriyeliler, işlemlerini yaptırdıktan sonra ülkelerine döndü.

AA muhabiri, memleketlerine dönmek için sıra bekleyen Suriyelilere mikrofon uzattı.

"Kardeşim Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ndeydi"

Hama kırsalındaki evini 2011'de terk eden ve bir daha geri dönemeyen Heysel Hassun, kardeşini bulmak için Esed rejiminin işkence merkezlerinden biri olduğu ortaya çıkan Sednaya Hapishanesi'ne gittiğini söyledi.

Hassun, "Kardeşim Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ndeydi. Ölmüş mü yaşıyor mu? bilmiyoruz. Gidip arayacağım. Kardeşim 2016'dan beri tutuklu. Daha 14 yaşındaydı." ifadelerini kullandı.

Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'dan "kurtuldukları" için çok mutlu olduklarını söyleyen Hassun, "Memleketimize geri dönmek istiyoruz. Çocuklarım burada büyüdü memleketlerini tanımıyorlar." diye konuştu.

"Türkiye komşusuyla birlikte daha da güçlensin"

Lübnan'da ikamet eden Suriyeli Mahad Huri, kendisinin işleri dolayısıyla bir süre sonra memleketine döneceğini belirterek "Hanımımı az önce uğurladım Suriye'ye." dedi.

Suriye'de durum iyiye giderse geri döneceğini dile getiren Huri, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bölgede büyük ağırlığı var. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan önemli rol oynuyor. Bölgedeki dengeler oldukça karışık. Ben şunu temenni ediyorum, Türkiye komşusuyla birlikte daha da güçlensin."

Doğu Gutalı olduğunu söyleyen Kenan Sayrafi ise 2012'den beri Lübnan'da olduğunu aktardı.

Sayrafi, "Şükürler olsun kurtulduk bu kötü ve diktatör rejimden. Kurtulduk ve Allah'a şükür Suriye'ye geri dönüyoruz." dedi.

Lübnan'da tarlada yevmiyeli çalıştığını ve çok zor günler geçirdiğini söyleyen Sayrafi, ailesiyle birlikte bir an önce memleketlerine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Sayrafi, bir mesaj iletmek istediğini belirterek "Türk ordusu ve (Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Erdoğan bizi karşıladı, kucakladı ve korudu ve bu büyük zaferde bize destek verdi, yanımızda oldu, ölmeden önce bugünleri görmemize vesile oldu. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Sınır kapısında kargaşa yaşandı

Öte yandan sınır kapısında yoğunluk sebebiyle kargaşa yaşanırken Lübnan güvenliği bölgeye takviye kuvvet gönderdi.

Lübnan Genel Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda Suriyelinin "zorla" Lübnan'a girmeye çalışmasının ardından Masnaa Sınır Kapısı'ndaki durumun kontrol altına alındığını duyurdu.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesinin 2. gününde sınır kapısına akın etti - Son Dakika

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