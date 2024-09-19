Lübnan'daki Telsiz Patlamalarında Can Kaybı 20'ye Yükseldi - Son Dakika
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Lübnan'daki Telsiz Patlamalarında Can Kaybı 20'ye Yükseldi

Lübnan'da telsiz patlamalarında 20 kişi hayatını kaybetti, 450'den fazla yaralı var.

19.09.2024 01:18
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Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının 450'yi aştığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut ve diğer bölgelerde telsiz patlamalarının yol açtığı can kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, telsizlerin patlaması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, patlamalar sonucu 14 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldiğini aktarmıştı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu onlarca evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Doğal Afetler, Uluslararası, Güvenlik, Güncel, Beyrut, Lübnan, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'daki Telsiz Patlamalarında Can Kaybı 20'ye Yükseldi - Son Dakika

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