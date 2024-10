Lübnan\'daki Türk Vatandaşları için Tahliye Gemileri Yola Çıktı

Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'daki Türk vatandaşlarını tahliye eden ve Lübnan'a insani yardım götüren gemilerin, Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz, Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.