Lübnan'daki Türkler için hava tahliyesi planı

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynakları, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının hava yolu ile tahliyesi için ön başvuru toplanacağını açıkladı.

Bakanlık kaynakları, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyelerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; hava yoluyla tahliyeler için ön başvuru toplanacak. Belli bir ücret karşılığı bu uçuşlara katılmak isteyen yeterli sayıda başvuru olursa tarih, güzergah ve uçuş sayısı saptanacak. Bu şekilde deniz yolu ile tahliyeye alternatif sunulması amaçlanırken, gerekmesi halinde tahliyeler için yeni gemiler de gönderilecek.

Ayrıca, 2 gemi ile bugün yaklaşık 1900 yolcu Türkiye'ye yola çıkacak.