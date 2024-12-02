Lübnan'dan Acil Denetleme Komitesi Talebi - Son Dakika
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Lübnan'dan Acil Denetleme Komitesi Talebi

Meclis Başkanı Berri, İsrail ile ateşkesin denetimi için komitenin derhal görev almasını istedi.

02.12.2024 17:16
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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasında yer alan "denetleme komitesi"nin acilen göreve başlamasını istedi.

Meclis Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Berri, komitenin her şeyden önce İsrail'i ihlallerini durdurmaya ve işgal ettiği topraklardan çekilmeye mecbur etmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki evleri yıkmasına, hava ihlallerine ve saldırılarına devam etmesine işaret eden Berri, "Tüm bu eylemler, Lübnan bağlılığını açıkladığı 27 Kasım 2024'te saat 04.00'te ilan edilen ateşkes anlaşmasının şartlarının açık bir ihlalini temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere oluşturulan komiteye acil göreve başlama çağrısında bulunan Berri, Lübnan devletinin ve Hizbullah'ın taahhütlerine bağlı olduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun saldırılarında 1 kişi ölmüş, 1 Lübnan askeri yaralanmıştı

İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyindeki Mercaiyun ve kuzeydoğusundaki Hermel'e hava saldırıları düzenlemişti.

Mercaiyun'a düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken Hermel'de 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

Komitenin eş başkanlığını Jeffers ve Hochstein'in yapacağı açıklanmıştı

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Ateşkes antlaşmasına göre, ABD ve Fransa öncülüğünde kurulacak bir komitenin ateşkesin gidişatını denetleyeceği bildirilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin başkanlığını yürüteceği ateşkes denetleme komitesinin, Lübnan ordusu, İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Fransa'dan oluşacağını duyurmuştu.

ABD Merkez Komutanlığı Özel Kuvvetler'den (SOCCENT) Tümgeneral Jasper Jeffers'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile birlikte İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının 5 üyeli "denetleme komitesi eş başkanlığı" görevini yapacağı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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