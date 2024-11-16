Lübnan'dan Ateşkes Yanıtı Bekleniyor - Son Dakika
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Lübnan'dan Ateşkes Yanıtı Bekleniyor

Lübnan, ABD'nin ateşkes önerisine yanıtı pazartesi veya salı günü vereceğini açıkladı.

16.11.2024 14:16
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Lübnan Meclisi Milletvekili Kasım Haşim, ABD'nin İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla hazırladığı anlaşma taslağına ilişkin yanıtın en geç pazartesi veya salı günü verileceğini belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Haşim, yerel bir medya kuruluşuna ABD'nin sunduğu ateşkes önerisi taslağıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Haşim, "Lübnan'ın ateşkes önerisine vereceği cevap en geç pazartesi veya salı günü hazır olacak ve özellikle İsrail'in hareket özgürlüğü ve denetleme komitesiyle ilgili olanlar başta olmak üzere bir dizi maddeye ilişkin çeşitli gözlemler içerecek." dedi.

Ateşkesin İsrail'in vereceği cevaba bağlı olacağını dile getiren Haşim, Lübnan hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı konusundaki hassasiyetine dikkati çekerek ateşkes anlaşmasının söz konusu kararla başlaması ve ona uyulması gerektiğini kaydetti.

Haşim, İsrail'in şartlarını dayatmak ve Lübnan'ı taviz vermeye zorlamak istediğini belirterek Lübnan Meclis Başkan Nebih Berri'nin ülkenin egemenliğini korumak için dosyayla hassas bir şekilde ilgilendiğini ve "temkinli" bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Ocak 2025'te gidecek bir ABD yönetimine böyle bir fırsatı sunmayıp işi ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump göreve başlayana kadar askıda tutabileceğini ifade eden Haşim, İran lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı ve Lübnan Özel Temsilcisi Ali Laricani'nin dün gerçekleştirdiği Beyrut ziyaretinin ateşkes taslağıyla bir bağlantısı olmadığını savundu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, 14 Kasım'da Lübnan Meclis Başkanı Berri'ye, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağı teslim ettiği öne sürülmüştü.

Lübnan Meclis Başkanı Berri, dün, ABD'nin İsrail ordusu ile Hizbullah'ın karşılıklı çatışmalarını sürdürdüğü Lübnan'da ateşkese ilişkin önerisini aldığını ve bu konudaki tartışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

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