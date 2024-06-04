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- Lübnan'dan atılan roketler İsrail'de yangına yol açtı

TEL AVİV - Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin İsrail'in kuzeyine gerçekleştirdiği roket saldırılarının ardından farklı noktalarda çıkan yangınlarla mücadele sürüyor.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine pazar gününden bu yana gerçekleştirdiği roket saldırıları sonucu iki ülke sınırında yer alan Kiryat Shmona kentinde, Amiadi, Kfar Giladi, Betzet bölgelerinde çıkan yangınlar devam ediyor. İsrail itfaiye ve kurtarma hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre 30'dan fazla itfaiye ekibiyle söndürme çalışmaları sürerken, birçok ana yol kapatıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri ise söndürme çalışmalarına destek verdiklerini, dumandan etkilenen 6 askerin hastaneye kaldırıldığını aktardı. İsrail Doğa ve Parklar Kurumu'na göre saldırıların ardından 10 bin dönümden fazla alan kül oldu.