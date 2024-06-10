Lübnan'dan gönderilen İHA'ların patlaması sonucu Golan Tepelerinde yangın çıktı

Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracının (İHA) patlaması sonucu İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinin kuzeyinde yangın çıktı.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Golan Tepelerinde füze fırlatılmasına duyarlı sirenler çaldı.
İsrail ordu radyosu da iki İHA'nın Golan'da imha edilmesinin ardından bölgede yangın çıktığını duyurdu.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise konuya dair haberinde, Lübnan'dan gönderilen iki İHA'nın Golan Tepelerinde patladığını, başarısız imha girişimi nedeniyle bölgede yangın çıktığını aktardı.
Yangının son durumu ve etkilerine ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.
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