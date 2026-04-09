Lübnan'dan Güvenlik Güçlerine Silah Kontrolü Talimatı
Lübnan'dan Güvenlik Güçlerine Silah Kontrolü Talimatı

09.04.2026 16:55
Lübnan hükümeti, ordu ve güvenlik güçlerinden başkent Beyrut'ta "devletin kontrolünü güçlendirmelerini ve silahları yalnızca meşru güvenlik güçleriyle sınırlandırmalarını" istedi.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın başkanlık ettiği ve Başbakan Nevvaf Selam'ın da katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında alınan kararları açıkladı.

Markus, ordu ve güvenlik güçlerine "Beyrut'ta devletin tam kontrolünü güçlendirmeye bir an önce başlamaları ve silahları yalnızca güvenlik güçlerinde olacak şekilde sınırlamaları" talimatı verildiğini aktardı. Markus, kararın, halkın güvenliği, emniyeti ve mülklerini korumak amacıyla alındığını belirtti.

Enformasyon Bakanı ayrıca, hükümetin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil şikayette bulunma kararı alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn ise ülkesinin maruz kaldığı saldırılar karşısında yalnızca kınama açıklamaları görmekten "yorulduğunu" ifade ederek, Lübnan'ın ABD ile İran arasında varılan ateşkese dahil edilmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Avn, "Lübnan'a dost ülkelerle" temas halinde olduklarını belirterek, bu temasların amacının Lübnan'ın da ateşkes kapsamına alınmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn, yalnızca Lübnan devletinin müzakere yetkisine sahip olduğunu ve ülke adına kimsenin müzakere etmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran 2025'te Beyrut yönetimine, "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasının öncelikli hedef olarak belirlendiği" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekeline alınması gündemiyle 5 Ağustos 2025'te toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın, silahlarını ancak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırılarını durdurması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

