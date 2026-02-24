Lübnan'dan Hizbullah'a Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'dan Hizbullah'a Uyarı

24.02.2026 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, Hizbullah'ın savaşa katılması halinde İsrail'in hedef alabileceğini bildirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ülkesinin, Hizbullah'ın ABD ile İran arasında çıkabilecek olası bir savaşa katılması halinde İsrail'in Lübnan'ın altyapısını hedef alabileceği yönünde uyarılar aldığını bildirdi.

Bakan Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Recci, ülkesinin, Hizbullah'ın ABD ile İran arasında çıkabilecek olası bir savaşa katılması halinde İsrail'in Lübnan'ın altyapısını hedef alabileceği yönünde uyarılar aldığını dile getirerek, ülkesinin bunu önlemek için tüm imkanlarıyla çalıştığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Recci, "Hizbullah'ın yeni bir maceraya atılmamasını ve Lübnan'ı ilave bir yıkımdan uzak tutmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Recci, açıklamasında, uyarının kim tarafından yapıldığına ilişkin herhangi bir detaya yer vermedi.

Bu açıklama ve uyarıların, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın, İran'ın ABD veya İsrail tarafından saldırıya uğraması halinde örgütün "tarafsız kalmayacağı" yönündeki açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Beyrut'taki büyükelçilik personeli ve aile fertlerine, başkentte güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Lübnan'dan ayrılmaları talimatı vermişti.

Gelişmeler, ABD'nin İsrail'in teşvikiyle Orta Doğu'daki askeri varlığını artırdığı ve İran'ı nükleer ve füze programlarından ve bölgedeki "vekillerinden" vazgeçirmeyi amaçlayan askeri seçenekleri gündeme getirdiği bir dönemde yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtmiş, "anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan Hizbullah'a Uyarı - Son Dakika

Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:23:44. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'dan Hizbullah'a Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.