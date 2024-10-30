Lübnan'dan İHA Saldırısı: Fabrikada Hasar

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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının uçak parçaları üreten fabrika binasında hasara yol açtığı bildirildi.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan bir İHA'nın ülkenin kuzeyinde yer alan Nehariya kentine düştüğü belirtildi.

İHA'nın düşmeden hemen önce ordu sistemlerince fark edildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Kuzeydeki Batı Celil bölgesinde Lübnan'dan gönderilen 3 İHA'nın düşürüldüğü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede çıkan yangına müdahale edildiği kaydedildi ancak yangının çıkış sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Nehariya kentini hedef alan İHA'lı saldırıda bir fabrika binasının zarar gördüğünü duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberinde ise Nehariya'da gece saatlerinde düşen İHA'nın uçak parçaları üreten bir fabrikanın binasında hafif hasara yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 792 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 792 kişi öldü, 12 bin 772 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.