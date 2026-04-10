Lübnan'dan İsrail'e 100 Roket - Son Dakika
Lübnan'dan İsrail'e 100 Roket

10.04.2026 20:14
İsrail basını, ABD-İran ateşkesinden bu yana Lübnan'dan İsrail'e 100 roket atıldığını iddia etti.

İsrail basını, ABD ile İran arasında 8 Nisan'da başlayan iki haftalık geçici ateşkesten bu yana Lübnan'dan İsrail'e 100 roket atıldığının tespit edildiğini iddia etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, "İran'la ateşkesin başlamasından bu yana Hizbullah, İsrail'e 100'den fazla roket attı." ifadesine yer verildi.

Haberde, cuma sabahından itibaren Lübnan'dan roket atışlarının tespit edilmesi üzerine, İsrail'in kuzeyindeki onlarca şehir ve bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu, roket parçalarının Deyr el-Esed beldesindeki bir okula düştüğünü, olayda yaralanan olmadığını aktardı.

Kanal 12 ayrıca, Yukarı Celile bölgesindeki Mecd el-Kurum beldesinde camların kırılması nedeniyle 4 çocuğun yaralandığını, Karmiel çevresindeki bazı binalarda da "önleme sonucu oluşan şarapnel" nedeniyle hasar meydana geldiğini duyurdu.

Haberde, kuzeydeki Karmiel kentine 5, Safed kentine de 5 roket atıldığının tespit edildiği kaydedildi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın açıklamasının aksine İran'ın taleplerinin "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
