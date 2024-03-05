Lübnan'dan İsrail'e 30 roket fırlatıldı

Zonguldak'ta tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ekipler yangının sıçrama ihtimaline karşı çevredeki ev ve ormanlık alanı da soğutma çalışmaları yapıyor. İş yeri sahibi ise yangının soba veya elektrik kaynaklı olabileceğini belirtti ve içeride büyük miktarda malzeme olduğunu ifade etti.