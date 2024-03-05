Lübnan'dan İsrail'e 30 roket fırlatıldı

- Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldı
TEL AVİV - Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, çok sayıda roket havada imha edildi. Roket saldırısında can ve mal kaybı bildirilmedi.
Saldırıyı Hizbullah üstlenirken, saldırının İsrail'in Hula kasabasında bir evi hedef alması sonucu 3 sivilin öldürülmesine karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi.
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ekipler yangının sıçrama ihtimaline karşı çevredeki ev ve ormanlık alanı da soğutma çalışmaları yapıyor. İş yeri sahibi ise yangının soba veya elektrik kaynaklı olabileceğini belirtti ve içeride büyük miktarda malzeme olduğunu ifade etti.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Bulgaristan plakalı otomobili durdurmak istedi. İdaresindeki otomobille 'dur' ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından su tahliye kanalına giren otomobildeki sürücü Ş.S. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
Elazığ'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen 'Diriliş Buluşmaları' programı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, Filistin'e destek ve İslam'a olan desteğin vurgulandığı konuşmalar yapıldı. Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi 6 saattir devam ediyor. Yangın sırasında içeride bulunan 150 ton malzemenin mali değeri 3,5-4 milyon TL olarak açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam alimi Tahir Büyükkörükçü'yü anma programında yaptığı konuşmada, toplumda kanaat önderi olarak kabul edilecek ve fikirlerine saygı duyulacak mimarların yetişmediğini belirtti. Tekin, gelecek kuşaklara örnek olacak manevi mimarların yetişmesine katkı verilmesi gerektiğini vurguladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı. İstanbul, 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il olurken, diğer büyükşehirlerde de çeşitli siyasi parti ve bağımsız adaylar seçime katılacak.
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