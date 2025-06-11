Lübnan'dan İsrail'e Ateşkes İhlali Tepkisi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alması da dahil güneye yönelik devam eden saldırılarının ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, ABD ve Fransa'yı, saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı'nın Özel Temsilcisi, eski Bakan Jean-Yves Le Drian ile Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Herve Magro'yu başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Lübnan-Fransa ilişkilerinin güçlendirilmesi ve gelecekte işbirliği imkanları üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Avn, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, İsrail'in, ülkenin güneyine, Beyrut'un güney banliyölerine ve diğer Lübnan bölgelerine yönelik saldırılarının devam etmesinin, Kasım 2024'te Fransa ve ABD öncülüğünde varılan anlaşmanın açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Avn, uluslararası toplumu ve özellikle anlaşmanın öncülerini, BM'nin 1701 sayılı kararının etkilerini fiilen baltalayan bu saldırılara son verilmesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

UNIFIL devriyelerine yapılan saldırıların, "bahanesi ne olursa olsun kabul edilemez" olduğunu kaydeden Avn, İsrail'e hizmet eden ve güneydeki istikrarı baltalayan eylemlerin durdurulması gerektiğini vurguladı.

UNIFIL'in, Lübnan Ordusu ile işbirliği içinde güvenliği sağlamadaki rolü göz önüne alındığında Lübnan'ın yanı sıra bölgesel bir zorunluluk haline geldiğine işaret eden Avn, Fransa'nın, UNIFIL'in görev süresinin her yıl yenilenmesindeki rolünü övdü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????