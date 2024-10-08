Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı

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Lübnan'dan İsrail'in orta kesimindeki Büyük Tel Aviv bölgesine 5 füze fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının açık araziye düştüğü, diğerlerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in pek çok noktasında uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan'dan 5 füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Atılan füzelerden bir kısmının etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bir kısmının ise açık araziye düştüğü ifade edildi.

Yedioth Ahronot gazetesi ise etkisiz hale getirilen füzelerden düşen şarapnel parçalarının Petah Tikva kentindeki bir mezarlıkta yangın çıkmasına neden olduğu bilgisini geçti.

Bu saldırıyla birlikte İsrail'in orta kesimi pazartesi sabah saatlerinden bu yana üçüncü kez füze saldırısına uğramış oldu.