Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı
Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı

24.03.2026 12:58
Lübnan, İsrail'in kuzeyine 30 füze fırlattı; çoğu hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine 30 füze atıldığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa, Akka kentleri ile Nahariya yerleşim birimi ve Hayfa Körfezi'nde peş peşe 2 kez sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Hayfa Körfezi dahil kuzey bölgelerinde Lübnan'dan atılan 30 füzenin tespit edildiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde de Lübnan'dan 10 saatlik sessizliğin ardından füze saldırıları düzenlendiği, ilk belirlemelere göre bir füzenin Krayot'a düştüğü kaydedildi.

The Times of Israel'in internet sitesinde de füzelerin çoğunun hava savunma sistemlerince imha edildiği haberi yer aldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda yaralanmaya dair herhangi bir ihbar alınmadığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

