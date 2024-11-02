Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

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Lübnan'dan fırlatılan roketler nedeniyle İsrail'de en az 11 kişi yaralandı, çok sayıda bina hasar gördü.

02.11.2024 06:35
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- Lübnan'dan İsrail'e roket yağdı

En az 11 kişi yaralandı, birçok binada hasar meydana geldi

TEL AVİV - Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan çok sayıda roket nedeniyle en az 11 kişinin yaralandığı, birçok binada hasar meydana geldiği bildirildi.

Lübnan'dan fırlatılan birçok roketin İsrail'in farklı bölgelerine isabet ettiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilirken, İsrail basını ise Tel Aviv ile Tira ve Hasharon şehirlerinin hedef alındığını duyurdu. Tira şehrindeki bir apartmana roket isabet etmesi sonucu en az 11 kişinin yaralandığı bildirilirken, birçok bölgede meydana gelen zarar amatör kameralara yansıdı. Hizbullah'ın gerçekleştirdiği iddia edilen saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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