Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yapılan roket saldırısında 3 kişi yaralandı.

11.11.2024 14:18
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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Lübnan'dan yaklaşık 50 roket atıldığı ve bunların bir kısmının hava savunma sistemince imha edildiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı - Son Dakika

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