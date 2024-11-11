Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Lübnan'dan yaklaşık 50 roket atıldığı ve bunların bir kısmının hava savunma sistemince imha edildiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını aktardı.