Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

11.06.2026 06:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'dan kuzey yerleşimlerine roket atıldığını duyurdu, alarm verildi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyindeki bazı yerleşim birimlerine roket atıldığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzey kesimindeki çeşitli yerleşim bölgelerine yönelik roket atışları tespit edildiği belirtildi.

İsrail İç Cephe Komutanlığı da Yukarı Celile bölgesindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiğini duyurdu.

İsrail ordusu ayrıca, Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren birliklerinin bulunduğu bölge yakınlarına iki roketin düştüğünü, olay nedeniyle kuzeydeki bazı bölgelerde alarm verildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşı küçük, suç dosyası devasa Hakkındaki ceza 131 yılı geçti Yaşı küçük, suç dosyası devasa! Hakkındaki ceza 131 yılı geçti
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Kuzey İrlanda’da sokaklar karıştı Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı! Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran’ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

06:16
ABD: İran’a yönelik saldırılarımız tamamlandı
ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı
02:01
ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü
ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü
00:32
Trump dediğini yaptı ABD saldırılara başladı, İran’ın güneyinde patlamalar yaşanıyor
Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor
23:29
Bu çocuğu tanıdınız mı Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
22:08
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
21:17
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 06:33:52. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.