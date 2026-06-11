Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyindeki bazı yerleşim birimlerine roket atıldığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzey kesimindeki çeşitli yerleşim bölgelerine yönelik roket atışları tespit edildiği belirtildi.

İsrail İç Cephe Komutanlığı da Yukarı Celile bölgesindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiğini duyurdu.

İsrail ordusu ayrıca, Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren birliklerinin bulunduğu bölge yakınlarına iki roketin düştüğünü, olay nedeniyle kuzeydeki bazı bölgelerde alarm verildiğini açıkladı.