Lübnan\'dan İsrail\'in işgal altındaki Golan Tepeleri\'ne kamikaze İHA saldırısı

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Lübnan'ın güneyinden İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2'si ağır 9 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Lübnan'ın güneyinden, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.

Haberde, saldırıda 2'si ağır 9 İsraillinin yaralandığı vurgulandı.

Söz konusu saldırı öncesinde, Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki İsrail yerleşim birimleri Ein Qiniya ve Merom Golan'da sirenler aktifleştirilmişti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, bugün ülkenin güney sınırında İsrail'e ait askeri araçları ve ekipmanları hedef aldığını bildirmişti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan Metula mevzisindeki casus ekipmanlarının, uygun silahlarla hedef alınarak imha edildiği belirtilmişti.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 356'ya yükseldi.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.