Lübnan'dan Suriye'ye Kaçışlar Artıyor - Son Dakika
Lübnan'dan Suriye'ye Kaçışlar Artıyor

31.03.2026 13:25
İsrail saldırıları nedeniyle 200 binden fazla kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçiş yaptı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Suriye'deki geçici temsilcisi Aseer el-Madaien, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'dan 200 binden fazla kişinin 2-27 Mart'ta Suriye'ye geçtiğini bildirdi.

Madaien, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu ve Lübnan'da (ABD ile İsrail saldırıları sonrasında) son bir ayda çatışmaların yoğunlaştığını hatırlatan Madaien, Suriye'ye Lübnan'dan geçen kişi sayısında keskin artış yaşandığını belirtti.

Madaien, "Suriyeli yetkililere göre, 2 Mart ile 27 Mart ??arasında 200 binden fazla kişi 3 resmi sınır geçiş noktasından Suriye'ye giriş yaptı. Bunların büyük çoğunluğu (yaklaşık 180 bin kişi) Suriyeli olup, bunlar arasında geçmişte güvenlik arayışıyla Suriye'den kaçan ve şimdi tekrar kaçmak zorunda kalan Suriyeli mülteciler ile uzun zamandır eve dönmeyi düşünen Suriyeliler de bulunuyor." dedi.

28 binden fazla Lübnanlının da Suriye'ye geçtiğini ifade eden Madaien, çoğunun yoğun İsrail bombardımanından kaçanlar olduğunu, bu kişilerin yorgun, travma geçirmiş ve çok az eşyayla geldiklerinin altını çizdi.

Madaien, görüştükleri Suriyelilerin yaklaşık yarısının, ekonomik zorluklara ve sınırlı hizmetlere rağmen ülkede kalıcı olarak kalmayı planladıklarını söylediğini aktardı.

Lübnan'dan Suriye'ye gelenlerin acil ihtiyaçları arasında gıda, barınma, sağlık hizmetleri, geçim kaynakları ve sivil belgeler konusunda desteğin yer aldığını belirten Madaien, Suriye yetkilileriyle yakın işbirliği içinde bu kişilere destek için çabaları artırdıklarının altını çizdi.

Madaien, "BMMYK, ihtiyaçlar arttıkça, zor koşullar altında evlerine dönen insanları desteklemek için yetkililer ve ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışarak yardım ve korumayı güçlendirmeye devam edecek. Ancak BMMYK'nin Suriye operasyonu, 2026 için gereken yaklaşık 324 milyon dolarlık bütçenin yalnızca yüzde 30'undan azını karşılamış durumda. Acil destek çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'dan Suriye'ye Kaçışlar Artıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Lübnan'dan Suriye'ye Kaçışlar Artıyor - Son Dakika
Advertisement
