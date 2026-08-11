Lübnan, FATF Gri Listesinden Çıkmayı Hedefliyor

Lübnanlı ve Arap finans yetkilileri, Lübnan'ın Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkması ve finans sektörüne güvenin yeniden sağlanması için kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Lübnan ve Arap ülkelerinden yetkililer, uzmanlar ile denetim, bankacılık ve yargı kurumlarının temsilcilerini bir araya getiren 2 günlük "Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Arap Bölgesel Konferansı" düzenlendi.

Reformların uygulanması için siyasi irade gerekli

Arap Bankaları Birliği Genel Sekreteri Visam Fettuh, konferansta yaptığı konuşmada, temel sorunun artık uzmanlık veya uluslararası standart eksikliği değil gerekli reformların hayata geçirilmesini sağlayacak "ortak siyasi iradenin" bulunmaması olduğunu söyledi.

Fettuh, uluslararası finans çevrelerinin güvenini yeniden kazanmak için reformların ulusal öncelik haline getirilmesini sağlayacak siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu belirterek, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede başarının reformların fiilen uygulanmasına bağlı olduğunu belirtti.

Uluslararası Arap Bankacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Joseph Torbey de kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelenin artık yalnızca hukuki veya bankacılık alanındaki bir yükümlülük olmadığını, "ulusal ekonomiyi koruma, finansal sistemin istikrarını sağlama ve uluslararası toplumun güvenini muhafaza etme mücadelesine" dönüştüğünü aktardı.

Lübnan Merkez Bankasından "somut sonuç" vurgusu

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Kerim Said, Merkez Bankasının Lübnan makamlarıyla işbirliği içinde Ekim 2024'te FATF ile üzerinde mutabık kalınan eylem planını uyguladığını belirtti.

FATF'nin Lübnan'ı Ekim 2024'te artırılmış izleme kapsamına almasının ardından söz konusu planın hayata geçirildiğini aktaran Said, Merkez Bankasının 2025'te finansal sistemi korumaya yönelik "Üç Ateş Çemberi" adlı bir girişim başlattığını ifade etti.

Said, kara para aklamayla mücadelede başarının raporların sayısıyla değil "somut sonuçlar ve gerçekten yargıya intikal eden soruşturmalarla" ölçülmesi gerektiğini belirterek kuralların istisnasız şekilde herkes için uygulanması gerektiğini vurguladı.

Gri listeden çıkmak hükümetin öncelikleri arasında

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Bisat ise kara para aklamayla mücadelenin "teknik bir dosya değil devletin yeniden inşası projesinin ayrılmaz bir parçası" olduğunu dile getirdi.

Hükümetin Lübnan'ı FATF gri listesinden çıkarmayı öncelikleri arasına aldığını belirten Bisat, yetkililerin geriye dönük 10 yılı kapsayacak şekilde bankacılık gizliliğinin kaldırılmasına ilişkin yasayı, bankaların durumunun reformuna ilişkin yasayı ve yargı bağımsızlığına ilişkin yasa tasarısını kabul ettiğini aktardı.

Bisat, kasıtlı vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 100'den fazla şirketin ise mali savcılığa sevk edildiğini belirtti.

Konferansın ilk gününün sonunda katılımcılar, Lübnan'ın FATF gri listesinden çıkarılması ve uyum sürecinin güçlendirilmesine yönelik yol haritasını ele aldı.

Yol haritasında yasal ve kurumsal reformların yanı sıra ulusal eylem planının uygulanması, denetleyici, güvenlik ve yargı makamları ile bankacılık sektörü arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konuları yer aldı.

FATF, Lübnan'ı Ekim 2024'te artırılmış izlemeye tabi ülkelerin yer aldığı gri listeye alarak, Beyrut yönetiminden kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele ile finansal ve yargısal denetimin güçlendirilmesine yönelik bir dizi tedbiri hayata geçirmesini istemişti.