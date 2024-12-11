Lübnan, Güney'e Asker Sevk Ediyor

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BEYRUT, 11 Aralık (Xinhua) -- Lübnan, İsrail'le yapılan ateşkes anlaşması kapsamında ülkenin güney kesimlerine askeri birlik sevk etmeye devam ediyor.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla salı günü Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, "Lübnan ordusu, yaklaşık 6.000 askerin ve yüzlerce zırhlı askeri aracın sevkiyatını tamamladı" açıklamasında bulundu.

Kaynaklar, "Bu birlikler, ilk aşamada Litani Nehri'nin güneyindeki askeri kışlalarda bir araya geliyor ve Mercayun, Nebatiye, Bint Cubeyl, Sur kenti ve Zehrani bölgelerine dağılıyor" dedi.

Xinhua'ya konuşan Nebatiye kentindeki görgü tanıkları, 50'den fazla cip ve zırhlı araçtan oluşan Lübnan ordusu konvoyunun salı günü öğleden sonra güney sınırına doğru hareket ettiğini söyledi.

Güney Lübnan'ın doğusundaki Kala kasabasında Xinhua'ya demeç veren bölge sakinleri, salı günü öğleden sonra güneydoğudaki sınıra bitişik Mercayun kasabasındaki kışlalara doğru giden Lübnan ordusuna ait yaklaşık 30 zırhlı aracın görüldüğünü ifade etti.

İsrail ile Hizbullah arasında yaklaşık 14 aydır devam eden çatışmaları durdurmak amacıyla ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes 27 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

Anlaşma, 60 gün boyunca saldırılara ara verilmesini ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesi ve militanların temizlenmesi üzerine güneydeki sınır bölgesinin Lübnan ordusu tarafından kontrol altına almasını öngörüyor.