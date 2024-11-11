Lübnan, Güneyde Asker Sayısını Artıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan, Güneyde Asker Sayısını Artıracak

Lübnan Dışişleri Bakanı, güneydeki asker sayısını artırma kararı aldıklarını açıkladı.

11.11.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYRUT, 11 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, ülkenin güneyinde konuşlandırılan silahlı kuvvetlerin sayısını artırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Buhabib, pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Arap-İslam Zirvesi öncesinde bakanlar hazırlık toplantısı sırasında yaptığı açıklamada hükümetin Lübnan'ın güneyinde bulunan yaklaşık 4.500 askere ek olarak 5.000 asker gönderme planına hazırlık olarak yaklaşık 1.500 kişiyi askere alıp eğitmeye karar verdiğini belirtti.

Buhabib, bakanlığın sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında "bu görevlendirme için gerekli hususların karşılanması için" Arap ve İslam dünyasının destek ve yardımlarını istedi.

Arap ve İslam ülkelerine Lübnan'daki savaşı ve yıkımı durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısından bulunan Buhabib, "Lübnan, 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının kapsamlı ve paralel şekilde uygulanması yoluyla sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasına yönelik duruş ve görüşünü açık şekilde ifade etmiştir" dedi.

Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) bağlılıklarını yineleyen Buhabib, UNIFIL'in personel ve karargahlarına yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Savunma, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan, Güneyde Asker Sayısını Artıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
11:35 Amca Salim Güran’ın oğlundan Nevzat Bahtiyar’a mermili mesajla tehdit Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
19:54 İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
19:33 Fenerbahçe’nin yıldızı maçın başında sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
19:20 Okan Buruk, Samsunspor’un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 12:30:32. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan, Güneyde Asker Sayısını Artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.