Lübnan, Güneyde Asker Sayısını Artıracak

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BEYRUT, 11 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, ülkenin güneyinde konuşlandırılan silahlı kuvvetlerin sayısını artırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Buhabib, pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Arap-İslam Zirvesi öncesinde bakanlar hazırlık toplantısı sırasında yaptığı açıklamada hükümetin Lübnan'ın güneyinde bulunan yaklaşık 4.500 askere ek olarak 5.000 asker gönderme planına hazırlık olarak yaklaşık 1.500 kişiyi askere alıp eğitmeye karar verdiğini belirtti.

Buhabib, bakanlığın sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında "bu görevlendirme için gerekli hususların karşılanması için" Arap ve İslam dünyasının destek ve yardımlarını istedi.

Arap ve İslam ülkelerine Lübnan'daki savaşı ve yıkımı durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısından bulunan Buhabib, "Lübnan, 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının kapsamlı ve paralel şekilde uygulanması yoluyla sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasına yönelik duruş ve görüşünü açık şekilde ifade etmiştir" dedi.

Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) bağlılıklarını yineleyen Buhabib, UNIFIL'in personel ve karargahlarına yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını söyledi.