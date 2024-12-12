Lübnan İçişleri Bakanı: Esed Rejiminden Hiçbir Yetkili Girmedi

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Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Suriye'de devrilen Esed rejiminden hiçbir güvenlik yetkilisinin "yasal yollardan" Lübnan topraklarına girmediğini söyledi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya konuşan Mevlevi, Esed rejiminin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk'un Lübnan topraklarında olduğunu yalanladı.

Mevlevi, "Devrik Suriye rejiminden hiçbir güvenlik yetkilisi yasal geçiş noktalarından Lübnan'a girmedi." ifadesini kullandı.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından "bazı aileler ve iş adamlarının" Lübnan'a geldiğini belirten Mevlevi, bu kişilerin sıkı güvenlik talimatlarına uygun bir şekilde ülkeye girdiğini ve haklarında adli ve uluslararası tutuklama emri olmadığını kaydetti.

Mevlevi, Esed rejiminden bazı yetkililerin Lübnan'da olduğu söylentilerinin ülke genelinde güvenlik birimlerince araştırıldığını aktardı.

Lübnan güvenlik birimlerinin yasalar doğrultusunda hareket ettiğine dikkati çeken Mevlevi, "Hakkında Lübnan'da veya uluslararası çapta tutuklama emriyle arama kararı olan herkes tutuklanır. Bu yargının denetimindedir ve hukukun uygulanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Mevlevi, ülkeye yasa dışı yollardan girenlerin Suriye'ye geri gönderildiğine dikkati çekerek, Lübnan ordusunun kaçak girişler sebebiyle bazı kişileri gözaltında tuttuğunu belirtti.

Lübnan İçişleri Bakanı, "Suriye halkının sevincini ve halkın iradesinin her zaman galip geldiğini görüyoruz. Yerinden edilerek Lübnan'a gelen Suriyelilerin sevincine de şahit oluyoruz. Suriye'de topraklarına ve geçim kaynaklarına güvenli bir şekilde dönerek onların bu sevinçlerini tamamlamak için onlarla birlikte çalışıyoruz. Bunun yakın zamanda gerçekleşmesi hem Lübnan halkını hem Suriye halkını sevindirir." dedi.

Mevlevi, "Lübnan yeniden yapılanma, meşru otoriteyi büyütme ve devleti inşa etme sürecine başlayacak." ifadesini kullandı.

Hakkında uluslararası soruşturmalar da yürütülen Ali Memluk, devrik Esed rejimin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.