Lübnan, ILO'ya Elektronik Cihaz Patlaması Şikayetinde Bulundu - Son Dakika
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Lübnan, ILO'ya Elektronik Cihaz Patlaması Şikayetinde Bulundu

Lübnan, eylülde yaşanan patlamalar için ILO'ya resmi şikayette bulundu, İsrail'in sorumluluğu vurgulandı.

06.11.2024 20:16
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Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram, ülkede eylülde meydana gelen elektronik cihaz patlamaları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) resmi şikayette bulunduklarını bildirdi.

Bayram, BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

Lübnan'daki elektronik cihaz patlamalarının yaşandığı saldırıları "insanlığa, teknolojiye ve işe karşı korkunç bir savaş" olarak tanımlayan Bayram, dakikalar içinde 4 binden fazla sivilin öldüğünü, yaralandığını ve sakat kaldığını söyledi.

Bayram, bu saldırının çok kötü bir emsal olduğunu bildirirken, elektronik cihaz patlamalarına ilişkin ILO'ya resmi şikayette bulunduklarını kaydetti.

Bu saldırılara ilişkin İsrail'in sorumluluğu resmen kabul etmediğini hatırlatan Bayram, "Bu çirkin eylemin arkasında İsrail'in olduğu uluslararası alanda kabul gördü." dedi.

Bayram, günlük hayatta kullanılan sıradan nesnelerin tehlikeli ve ölümcül hale geldiği bir durumda olduklarını vurgulayarak, saldırılarda bazı işçilerin parmaklarını, bazılarının ise görme yetisini tamamen kaybettiğini belirtti.

ILO'nun işçilerin güvenliğini ve emniyetini garanti ettiğini anımsatan Bayram, şunları kaydetti:

"Bu yüzden ILO'ya şikayette bulunmak için buraya geldim, çünkü kontrol edilmezse bu suç gelecekte normalleşebilir ve yaygınlaşabilir. Bu konuyu gelecekte tekrarlanmasını önlemek için gündeme getiriyorum ve vurguluyorum. Bunu ülkeme ve dünyaya karşı ahlaki bir yükümlülük olarak görüyorum. Bunun çalışma ortamına, güvenliğe ve emniyete, ILO tarafından savunulan insan onuruna yakışır iş ilkelerine aykırı olduğunu belirtmeyi gerekli gördük."

Bayram, ateşkes çağrısında bulunarak, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların tamamen durdurulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını da savunduklarını söyledi.

Lübnan'ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği, AA muhabirine, Lübnan'ın ILO'ya şikayetini 3 gün önce ilettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan, ILO'ya Elektronik Cihaz Patlaması Şikayetinde Bulundu - Son Dakika

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