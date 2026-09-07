Lübnan\'ın Nebatiye kentinde İsrail\'in İHA saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi

BEYRUT, 7 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye kentinde bir aracı hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında üç kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden pazar günü yapılan açıklamada, saldırıda Nebatiye'nin Tahta bölgesinde bulunan bir otoparkın hedef alındığı belirtildi. Saldırıyla İsrail'in pazar sabahından bu yana ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, İsrail ile Hizbullah'ın yeniden çatışmaya başladığı 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında en az 4.362 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12.378 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Lübnan ile İsrail arasında haziran sonunda imzalanan çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan-İsrail sınırındaki gerginlik devam ediyor. Taraflar, sınırdaki güvenlik düzenlemelerine ilişkin birkaç kez görüşme gerçekleştirdi.