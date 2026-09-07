Lübnan'ın Nebatiye kentinde İsrail'in İHA saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'ın Nebatiye kentinde İsrail'in İHA saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi

Lübnan\'ın Nebatiye kentinde İsrail\'in İHA saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği İHA saldırısında bir otopark hedef alındı, 3 kişi öldü. Sağlık Bakanlığı, pazar sabahından bu yana ülkenin güneyinde ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu açıkladı.

BEYRUT, 7 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye kentinde bir aracı hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında üç kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden pazar günü yapılan açıklamada, saldırıda Nebatiye'nin Tahta bölgesinde bulunan bir otoparkın hedef alındığı belirtildi. Saldırıyla İsrail'in pazar sabahından bu yana ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, İsrail ile Hizbullah'ın yeniden çatışmaya başladığı 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında en az 4.362 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12.378 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Lübnan ile İsrail arasında haziran sonunda imzalanan çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan-İsrail sınırındaki gerginlik devam ediyor. Taraflar, sınırdaki güvenlik düzenlemelerine ilişkin birkaç kez görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua

İhlas Haber Ajansı, Sağlık Bakanlığı, Uluslararası, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'ın Nebatiye kentinde İsrail'in İHA saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Bakan Şimşek ’kamuda tasarruf’ raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf Bakan Şimşek 'kamuda tasarruf' raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul’a gidip raporu alacağım KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul'a gidip raporu alacağım

14:16
Aralarında tanınmış isimler de var 184 hesaba erişim engeli getirildi
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi
13:54
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar Şoray Uzun kahroldu
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! Şoray Uzun kahroldu
13:51
16 yaşındaki oğluyla ilk kez maça gitti, eve dönemedi Gazi Gerçek Yaşar’a son veda
16 yaşındaki oğluyla ilk kez maça gitti, eve dönemedi! Gazi Gerçek Yaşar'a son veda
13:50
Dünyada dikkat çeken hareketlilik Merkez bankaları altınlarını taşıyor
Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor
13:09
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı
8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
12:53
Ahbap deposunda pes dedirten manzara 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 14:40:54. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan'ın Nebatiye kentinde İsrail'in İHA saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement