Lübnan-İsrail Anlaşması Üzerine Trump-Avn Görüşmesi - Son Dakika
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Lübnan-İsrail Anlaşması Üzerine Trump-Avn Görüşmesi

28.06.2026 00:38
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Trump, Lübnan-İsrail anlaşmasının uygulanmasını ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü.

Trump, görüşmede ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşması dolayısıyla Avn'ı tebrik etti.

ABD'nin Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olduğunu belirten Trump, anlaşmanın uygulanarak ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Trump, ABD'nin Lübnan halkının refah ve ilerlemesini arzuladığını vurgulayarak, Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

"Lübnan devletinin silahlı güçleri aracılığıyla ülke genelinde otoritesini tesis etmesini, ülkenin istikrarını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasını ve Cumhurbaşkanı Avn ile hükümetin kararlarının desteklenmesini önemsediklerini" vurgulayan Trump, ABD'nin Lübnan ekonomisi ile "meşru güvenlik" kurumlarına destek sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn da Trump'a, "Lübnan'ın meşru yönetimine, anayasal kurumlarına ve başta ordu olmak üzere güvenlik güçlerine" verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Lübnan devletinin çerçeve anlaşmasının uygulanmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getireceğini belirten Avn, ABD'den anlaşmanın ihlal edilmesini önlemek ve üzerinde mutabakata varılan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için destek istedi.

Avn ayrıca, İsrail'in ülkenin güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesi yönünde baskı yapılmasının Lübnan ordusunun uluslararası sınıra kadar konuşlanmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Trump, görüşmenin sonunda Avn ile yakında Washington'da bir araya gelmeyi beklediğini kaydetti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Washington yönetiminin bir süredir İsrail ve Lübnan yönetimi arasında devam eden arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği belirtilse de anlaşmanın kırılgan olduğuna işaret ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan-İsrail Anlaşması Üzerine Trump-Avn Görüşmesi - Son Dakika

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