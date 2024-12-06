Lübnan-İsrail Ateşkes Denetim Komitesi Toplanıyor - Son Dakika
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Lübnan-İsrail Ateşkes Denetim Komitesi Toplanıyor

Lübnan ordusu, ateşkesi denetlemek için 5 üyeli komitenin ilk toplantısının haftaya yapılacağını duyurdu.

06.12.2024 23:46
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Lübnan ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanması ve izlenmesine ilişkin mekanizmanın beş üyeli denetim komitesinin gelecek hafta başında ilk toplantısını yapacağını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 5 üyeli ateşkesi denetleme komitesi üyelerinden ABD Merkez Komutanlığı Özel Kuvvetler'den (SOCCENT) Tümgeneral Jasper Jaffers, Fransız Tümgeneral Guillaume Ponchin ve Lübnan ordusundan Tuğgeneral Edgar Lowndes'in, Lübnan'ın güneyindeki sahanın durumunu görmek amacıyla Litani Nehri'nin güneyindeki alanı helikopter ile havadan gözetlediği belirtildi.

Açıklamada, komite üyelerinin gözetlemeyi, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etme mekanizması çerçevesinde yaptığı kaydedildi.

Komitenin ilk toplantısını gelecek haftanın başında yapacağı ifade edilen açıklamada, toplantının yapılacağı tarih ve yer hakkında net bilgi verilmedi.

Ateşkesi denetleme komitesi

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Ateşkes antlaşmasına göre, ABD ve Fransa öncülüğünde kurulacak bir komitenin ateşkesin gidişatını denetleyeceği bildirilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin başkanlığını yürüteceği ateşkes denetleme komitesinin, Lübnan ordusu, İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Fransa'dan oluşacağını duyurmuştu.

ABD Merkez Komutanlığı Özel Kuvvetler'den (SOCCENT) Tümgeneral Jasper Jeffers'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile birlikte İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının 5 üyeli "denetleme komitesi eş başkanlığı" görevini yapacağı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan-İsrail Ateşkes Denetim Komitesi Toplanıyor - Son Dakika

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