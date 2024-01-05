Lübnan, İsrail\'i BMGK\'ye şikayet etti

Lübnan hükümeti, Hamas yetkilisi Salih el Aruri'ye yönelik Beyrut'taki saldırı nedeniyle İsrail'i, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'in, BM Daimi Temsilci'ne dün BM Güvenlik Konseyine resmi bir şikayette bulunması talimatını verdi.

Lübnan'ın Daimi Temsilcisi tarafından BMGK'ye sunulan şikayet dilekçesinde, İsrail'in Aruri'yi öldürmesi olayının ciddiyeti vurgulanarak, saldırının "2006'dan bu yana yaşanan en tehlikeli tırmanış" olduğu ifade edildi.

İsrail'in yoğun sivil nüfusun yaşadığı bölgede saldırı gerçekleştirerek, Lübnan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü, sivil nüfus güvenliği ve hava sahasını açık bir şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

Lübnan, BMGK'den saldırıyı kınama, gerilimi durdurması için İsrail'e baskı uygulama ve Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurması için kararlı adımlar atmasını istedi.

Aruri suikastı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.