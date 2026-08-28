Lübnan: İsrail İhlalleri Hesap Vermeli - Son Dakika
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Lübnan: İsrail İhlalleri Hesap Vermeli

Lübnan: İsrail İhlalleri Hesap Vermeli
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Başbakan Yardımcısı Mitri, İsrail'in ihlallerinin belgelenmesi için çağrıda bulundu.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, İsrail'in Lübnan'daki suç ve ihlallerinin belgelenmesinin İsrail'in yargı önünde hesap vermesi için zemin oluşturacağını belirterek, bu alanda resmi ve sivil çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu.

Mitri, Arap Araştırmaları ve Politika Çalışmaları Merkezi'nin Beyrut'ta düzenlediği "İsrail'in Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlalleri" başlıklı oturumda konuştu.

İsrail'in Lübnan'daki ihlallerinin belgelenmesi ve bu kapsamda bilgi toplanıp doğrulanmasının ele alındığı oturumda Mitri, belgelenen suç ve ihlallerin İsrailli yetkililerin yargılanması amacıyla kullanılacağını söyledi.

Sivil toplum kuruluşları ve söz konusu ihlalleri belgeleyen kurumlara ellerindeki araştırma ve raporları Lübnan hükümetiyle paylaşmaları çağrısında bulunan Mitri, bu alandaki "çabaların ve girişimlerin birleştirilmesi" gerektiğini ifade etti.

Mitri, Uluslararası İnsancıl Hukuk Ulusal Komitesinde görev yapan gönüllülerin çalışmalarını takdir ederek, Lübnan hükümetinin ihlallerin belgelenmesi için sürekli faaliyet gösterecek bir merkez kurmaya çalıştığını aktardı.

Lübnan'ın UCM'ye başvuru imkanı

İsrailli yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanma ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Mitri, Lübnan'ın UCM'yi kuran Roma Statüsü'ne taraf olmadığını, mevcut hukuki koşullar altında Lübnan devletinin İsrail'i mahkemeye taşımasının mümkün olmadığını belirtti.

Mitri, UCM'nin belirli koşullar ve mekanizmalar çerçevesinde, Roma Statüsü'ne tam olarak taraf olmayan ülkelerde belirli bir dönem içinde işlenen suçları da inceleyebileceğini kaydetti.

Önceki Lübnan hükümetinin Roma Statüsü'ne katılım kararı aldığını ancak daha sonra bu karardan vazgeçildiğini aktaran Mitri, bu nedenle gerekli işlemlerin tamamlanamadığını söyledi.

Mitri, mevcut hükümetin de geçen yıl bu süreci yeniden başlatamadığını ifade etti.

Lübnan devletinin şu aşamada UCM'ye başvuru yapamamasının, Lübnan vatandaşlarının İsrailli yetkilileri İspanya, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerindeki mahkemelerde, ilgili ülkelerin yasal şartları çerçevesinde yargı önüne çıkarma hakkını ortadan kaldırmadığını belirten Mitri, bireysel başvuruların mümkün olduğunu dile getirdi.

Lübnan'daki savaşın bilançosu

Arap Araştırmaları ve Politika Çalışmaları Merkezi Beyrut Direktörü Nasır Yasin de merkezin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ihlallere, savaşın maliyetine ve eğitim, sağlık ve tarım gibi temel sektörlerde meydana gelen zararlara dikkati çekmeye çalıştığını söyledi.

İsrail ile Hizbullah arasında son aylarda ilan edilen ateşkesler ve 26 Haziran 2026'da ABD arabuluculuğunda Beyrut ile Tel Aviv arasında imzalanan "çerçeve anlaşmasına" rağmen İsrail, Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan makamlarına göre saldırılarda en az 4 bin 335 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 277 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan: İsrail İhlalleri Hesap Vermeli - Son Dakika

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