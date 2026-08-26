Lübnan, İsrail ile Müzakere Sürecine Gidiyor - Son Dakika
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Lübnan, İsrail ile Müzakere Sürecine Gidiyor

Lübnan, İsrail ile Müzakere Sürecine Gidiyor
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Cumhurbaşkanı Avn, hedeflerin savaştan ziyade müzakerelerle ulaşılmasını savundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin güneydeki hedeflerine ulaşabilmesi için İsrail'le müzakerelerin tek seçenek olduğunu belirterek, bu hedeflerin başında toprakların kurtarılması ve ordunun uluslararası sınırlara kadar konuşlandırılmasının geldiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Lübnan Genel Maruni Konseyi heyetini kabulünde, ülkesinin güneydeki hedeflerinin savaş yoluyla gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

İsrail'le müzakere kararının savaşın yol açtığı yıkım ve trajedilerden kaçınmak amacıyla alındığını belirten Avn, müzakerelerin "engeller ve zorluklar nedeniyle kolay ve hızlı olmadığını ancak savaştan çok daha iyi bir seçenek olduğunu" kaydetti.

Avn, "Aynı hedeflerde buluşuyoruz: Güneyin kurtarılması, ordunun sınırlara kadar konuşlandırılması, esirlerin geri getirilmesi, halkın evlerine dönmesi ve yeniden imar." ifadelerini kullandı.

Bu hedeflere savaş yoluyla ulaşılamayacağının görüldüğünü vurgulayan Avn, "Dolayısıyla müzakereden başka bir seçenek kalmıyor." dedi.

Lübnan'da reform çalışmaları

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkedeki reform çalışmalarına ilişkin de hükümetle birlikte yıllardır süregelen yolsuzluk sorunuyla mücadele etmeye başladıklarını belirtti.

Avn, "Devlet anlayışını reddeden bazı kesimlere karşı mücadele ediyoruz, biz ise devlet istiyoruz." dedi.

Hükümetin ekonomik ve mali reformlar kapsamında bazı adımlar attığını aktaran Avn, bunların yeterli olmadığını ancak ülkede ekonomik büyüme sağlandığını ifade etti.

Avn, büyümenin bu yıl daha da yükselmesinin beklendiğini ancak savaşın bu umudu ortadan kaldırdığını söyledi.

Tüm bu gelişmelere rağmen "Lübnan'ın ayakta kaldığını ve kurumlarının faaliyetlerini sürdürdüğünü" belirten Avn, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen devlet yapısının korunduğunu kaydetti.

İsrail, 2 Mart 2026'dan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan makamlarına göre saldırılarda 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Tel Aviv, Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da ABD arabuluculuğunda imzalanan ve İsrail güçlerinin Lübnan topraklarının tamamından kademeli olarak çekilmesini, buna karşılık Lübnan ordusunun bölgelerde konuşlandırılmasını ve silahlı grupların silahsızlandırılmasını öngören anlaşmaya rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail ile Müzakere Sürecine Gidiyor - Son Dakika

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