Lübnan, İsrail'in Çekilmesini Talep Etti - Son Dakika
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Lübnan, İsrail'in Çekilmesini Talep Etti

Lübnan, BM kararlarına dayanarak İsrail'in acilen kendi sınırlarına dönmesi gerektiğini açıkladı.

18.02.2025 14:52
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Lübnan, ateşkes anlaşması ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kararlarına göre İsrail'in acilen kendi sınırlarına çekilmesi gerektiğini duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Necat Şerafeddin, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile yapılan toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik ateşkes ihlalleri ve işgali konusunun ele alındığını aktaran Şerafeddin, "Egemenliğin korunması kapsamında Lübnan, güneyinin güvenliği ve istikrarı için haklarını savunmaktadır." dedi.

Ateşkes anlaşması kapsamında arabulucu ABD ve Fransa'nın anlaşmanın uygulanması konusunda sorumlulukları olduğunu vurgulayan Şerafeddin, bu konuda BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının da bulunduğunu kaydetti.

"BM'nin ilgili kararlarına göre, İsrail'in kendi sınırlarına acilen çekilmesi gerekmektedir." diyen Şerafeddin, Lübnan toprağında İsrail varlığının "işgal" olarak tanınacağını belirtti.

İsrail'in alıkoyduğu Lübnanlıların serbest bırakılması hakkında da konuşan Şerafeddin, bu konuda Ateşkesi İzleme Komitesi ve Kızılhaç yoluyla müzakerelerin yürütüldüğü bilgisini verdi.

Şerafeddin, "Lübnan devleti, bütün toprakları üzerinde milli haklarına ve egemenliğine bağlı olduğunu ve İsrail'in geri çekilmesi konusunda her türlü yola başvurma hakkını teyit etmektedir." açıklamasını yaptı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgali nedeniyle yerinden edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenlediği ve işgal ettiği bölgelerde hem tarım arazilerine zarar verdi hem de çok sayıda sivil yapıyı yerle bir etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İsrail ordusu, kuzeydeki kasabaların korunmasını sağlamak amacıyla Lübnan'da sınır hattı boyunca 5 gözlem noktasındaki tampon bölgede kalacak." açıklamasıyla işgalin süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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