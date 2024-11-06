Lübnan, İsrail'in Saldırılarını BM'ye Şikayet Etti - Son Dakika
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Lübnan, İsrail'in Saldırılarını BM'ye Şikayet Etti

Lübnan, İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları nedeniyle BMGK'ya tekrar şikayette bulundu.

06.11.2024 20:16
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Lübnan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir kez daha şikayette bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in 25 Ekim ile 1 Kasım 2024 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırıları BMGK'ya şikayet etti.

BMGK'ya İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu hatırlatmak için periyodik olarak şikayette bulunduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'a sürekli hava saldırıları düzenlediği, karadan işgal teşebbüsünde bulunduğu ve ülkenin güneyindeki bir çok mahalle ve kasabayı patlayıcılarla yok ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail'in sistematik yıkımla ülkenin güneyini insansız bir tampon bölgeye dönüştürmek istediği vurgulandı.

İsrail'in ibadethaneler ve arkeolojik alanları da hedef aldığı belirtilen açıklamada, sağlık ile sivil savunma unsurlarının da İsrail'in hedefinde olduğu ve "uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombalarını kullanmaya devam ettiği"ne dikkati çekildi.

Açıklamada, BMGK üyelerine İsrail'i durdurma çağrısı yapıldı.

Lübnan daha önce sivillere, gazetecilere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i, BMGK'ya birçok defa şikayet etmişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 13 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 13 kişi öldü, 13 bin 553 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 553 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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