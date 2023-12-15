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Lübnan-İsrail sınırında çatışmalarda bir Hizbullah mensubu ve bir sivil öldü - Son Dakika
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Lübnan-İsrail sınırında çatışmalarda bir Hizbullah mensubu ve bir sivil öldü

Lübnan-İsrail sınırında devam eden çatışmalarda, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında bir Hizbullah mensubu ve bir Lübnanlı sivil hayatını kaybetti. İsrail helikopterleri, insansız hava araçları ve savaş uçakları Lübnan'ın güneydoğusundaki köylerin dış mahallelerine baskın düzenledi. Hizbullah ise İsrail sınır bölgelerine saldırılar düzenledi ve bazı İsrail askerleri yaralandı. Çatışmalarda toplamda 152 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan-İsrail sınırında çatışmalarda bir Hizbullah mensubu ve bir sivil öldü
15.12.2023 - 16:51,
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BEYRUT, 15 Aralık (Xinhua) -- Lübnan- İsrail sınır bölgesinde Perşembe günü de devam eden çatışmalarda bir Hizbullah mensubu ile bir sivil hayatını kaybetti.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnan askeri kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın güney köylerine düzenlediği hava saldırılarında bir Hizbullah mensubu ve bir Lübnanlı sivilin öldüğünü, bir sivilin de yaralandığını söyledi.

Kaynaklar, İsrail helikopterleri, insansız hava araçları ve savaş uçaklarının Lübnan'ın güneydoğusundaki köylerin dış mahallelerine bir dizi baskın düzenlediğini, 8 evin yıkıldığını ve 21 evin de hasar gördüğünü belirtti.

Öte yandan Hizbullah, savaşçılarının Yiftah ve Şumira Kışlaları'nda İsrail askerlerinin toplanma noktası da dahil olmak üzere çeşitli İsrail sınır bölgelerine bir dizi saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda bazı İsrail askerlerinin yaralandığını açıkladı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılara destek vermek amacıyla Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'ın da 8 Ekim'de İsrail mevzilerine çok sayıda roket fırlatmasının ardından, Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek seyrediyor. İsrail güçleri, Hizbullah saldırılarına Lübnan'ın güneydoğusundaki çeşitli bölgelere ağır topçu ateşi açarak karşılık veriyor.

Güvenlik kaynaklarına göre Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında 105 Hizbullah mensubu, bir Lübnan ordusu askeri, bir Emel Hareketi üyesi, 16 Hamas ve İslami Cihad üyesi ve 29 sivil olmak üzere 152 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
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