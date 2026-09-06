Lübnan Meclis Başkanı Berri: İsrail seçimi kanlı sandığa çeviriyor

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in ekim ayında yapılması planlanan seçim öncesinde Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını artırdığını ve bölgeyi "kanlı" bir seçim sandığına dönüştürmeye çalıştığını belirtti.

Berri, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği ve can ve mal kaybına yol açan saldırıların ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Lübnanlı sivillerin kanını akıtmaya ve soykırıma devam ettiğini kaydeden Meclis Başkanı, bu saldırıların devlet terörü kapsamına girdiğini aktardı.

Berri, Lübnan'daki yıkım savaşına kanlı ve benzeri görülmemiş bir şekilde devam eden İsrail'in ateşkese uymadığını, her türlü kural ve anlaşmadan kaçtığını kesin delillerle kanıtladığına işaret etti.

Berri, "İsrail, yaklaşan seçim yarışında ve 'kim daha çok öldürecek, kim daha çok yıkacak' mücadelesinde güney Lübnan halkını ve mülklerini kanlı bir seçim sandığına dönüştürdü." ifadesini kullandı.

İsrail'deki kamuoyu yoklamalarının muhalefetin yükselişine karşılık iktidar partilerinin düşüşe geçtiğini gösterdiğini kaydeden Berri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da bu nedenle radikal sağın gönlünü yapmak için Lübnan, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria cephelerinde gerilimi tırmandırdığı değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Ayrıca güneydeki Nebatiye el-Fevka beldesine düzenlenen hava saldırılarında Gandur Hastanesi tamamen yıkıldı.???????