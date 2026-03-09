Lübnan: Müzakerelere Hazırız - Son Dakika
Lübnan: Müzakerelere Hazırız

09.03.2026 14:19
Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in saldırılarını durdurmak için müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Danimarka, İsveç ve Norveç büyükelçilerini kabulünde konuştu.

Avn, İsrail'in başkent Beyrut'taki Dahiye semti başta olmak üzere, ülkenin güneyine ve doğudaki Bekaa bölgesine yönelik devam eden saldırılarının hedeflerine ulaşamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın bazı büyük ülkelere ve Birleşmiş Milletler'e (BM) İsrail'in saldırılarını durdurmak hedefiyle, gerekli güvenlik konularının ele alınacağı müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ilettiğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 100 kişi artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

