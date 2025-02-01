Lübnan Ordusu Aytarun'da Konuşlandı

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Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyindeki Aytarun beldesinden çekildiğini, ordu birliklerinin burada konuşlandığını duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri birliklerin "ateşkes komitesiyle koordineli bir şekilde Litani Nehri'nin güneyindeki Aytarun beldesinde konuşlandığı" bildirildi.

İsrail ordusunun Mercayun ilçesine bağlı Rab Telatin ve Adise beldelerinde evleri ateşe verdiğine, Taybe beldesine silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğine dikkatin çekildiği açıklamada, vatandaşlara Lübnan güvenlik güçlerinin talimatlarına uyma çağrısı yinelendi.

Açıklamada ayrıca, "Lübnan ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı ve Litani'nin güneyindeki bölgelerde gereken önlemleri almak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı ve İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, 216 kişi yaralandı.