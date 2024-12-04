Lübnan Ordusu Güneyde Kontrolü Ele Aldı

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Lübnan hükümeti, ordunun ülkenin güneyinde kontrolü ele almasının Hizbullah tarafından kabul edildiğini teyit etti.

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el-Makari, başkent Beyrut'ta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısında konuştu.

Hükümetin önümüzdeki cumartesi günü güneyde yer alan Sur kentinde toplanacağı bilgisini paylaşan Makari, söz konusu toplantıya Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın katılarak, ordunun güneyde konuşlanacağına dair plana dair bilgi vereceğini söyledi.

Kabinede Hizbullah'ı temsil eden bakanların, ordunun güneyde kontrolü ele almasıyla ilgili tutumlarına dikkat çeken Makari, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ateşkes anlaşması, Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlandı. Dolayısıyla anlaşma konusunda hem Lübnan hükümetinin hem de Meclis Başkanı Nebih Berri'nin onayı vardır. Hükümetin onayladığı anlaşma açık ve net olarak elinizde vardır. Tüm bakanlar da bu anlaşmaya onay vermiştir."

Lübnanlı Bakan, ordunun güneyde kontrolü ele alma gücüne ilişkin soru üzerine de "Orduya güveniyoruz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamak yükümlülüğü de ondadır. Hükümet de bunu onaylıyor, başka seçenek de yoktur." ifadelerini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 29 Kasım'daki konuşmasında, ateşkes anlaşmasının uygulanması için Hizbullah ile Lübnan ordusu arasındaki koordinasyonun üst düzeyde olacağını söylemişti.

Lübnan ordusuna "milli bir ordu" olarak baktıklarını dile getiren Kasım, "(Lübnan'ın güneyi) Kendi vatanında bizim vatanımızda yerlerini alacaktır." demişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.