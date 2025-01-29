Lübnan Ordusu Hizbullah Tünelini Kontrol Altına Aldı

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Lübnan ordusunun, Hizbullah'ın propaganda videosunda yer alan, "İmad-4" adı verilen uzun menzilli füzelerin ve büyük araçların geçebileceği tünelin kontrolünü devraldığı öne sürüldü.

Lübnan yerel basınına göre Lübnan ordusu, Sur bölgesinde yer alan Hizbullah'a ait bir askeri tesisin kontrolünü devraldı.

Lübnan ordusunun, Hizbullah'a ait İmad 4 füze tesislerinde de kontrol sağlamış olabileceği belirtilirken görüntülerde Lübnan askerlerinin araçların da bulunduğu geniş bir tünelde gezindiği görülüyor.

Hizbullah'ın tünelin kontrolünü Lübnan ordusuna yaklaşık bir hafta önce devrettiği iddia edildi.

Hizbullah ve İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, 16 Ağustos 2024'te "İmad-4" füzelerini taşıyan araçların da geçebileceği tünellerin görüntülerini paylaşmıştı.