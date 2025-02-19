Lübnan Ordusu: İsrail Egemenliği İhlal Ediyor

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Lübnan ordusu, ateşkes anlaşması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı gereği ülkenin güneyinden tamamen çekilmeyen İsrail'in egemenliğini ihlal ettiğini açıkladı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri birliklerin Ateşkes İzleme Komitesi ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon halinde güneyde konuşlandığı bildirildi.

İsrail ordusunun halen sınırdaki birçok bölgede konuşlandığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in "Lübnan'a ve vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyerek egemenliği ihlal etmeye devam ettiği" vurgulandı.

Lübnan ordusunun, özel askeri birliklerle işgalden kurtarılan bölgelerde molozları temizlediği ve yolları açtığı aktarılan açıklamada, vatandaşları tehdit eden mayın ve şüpheli cisimlere karşı önlemler alındığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgali nedeniyle yerinden edildi.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede dün Lübnan askerleri konuşlanarak kontrol sağlarken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

BM ise İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirdiğini açıklayarak, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini bildirdi.