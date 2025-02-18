Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Beldelerde Konuşlandı - Son Dakika
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Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Beldelerde Konuşlandı

Lübnan ordusu, İsrail'in çekildiği 11 bölgede kontrolü ele alarak ateşkesi denetliyor.

18.02.2025 11:16
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Lübnan ordusunun, ateşkes anlaşması uyarınca İsrail'in çekildiği 11 beldede konuşlandığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün itibarıyla İsrail ordusunun çekilmesi sonrasında konuşlanılan bölgeler hakkında bilgi verildi.

Ülkenin güney sınırının doğu kesiminde Abbasiye, Mecidiye ve Kefr Killa beldeleri ile orta kesimde Adise, Merkebe, Hula, Meys el-Cebel, Blida, Mahaybib'e Lübnan askerlerinin konuşlandığı belirtildi.

Bunun haricinde orta kesimin batısında kalan Marun er-Ras ve Yarun'un geri kalan kısmında da Lübnan ordusunun konuşlandığı ve ateşkes anlaşması gereği bu bölgelerde kontrolü sağladığı duyuruldu.

Lübnan ordusu, İsrail'in çekilmesi sonrasında Ateşkesi Denetleme Komitesi ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak Litani Nehri'nin güneyindeki hudutlarda da askerlerin konuşlandığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca ordu personelinin bölgede patlamamış mühimmat ve şüpheli cisimleri kontrol ettiği, mühendislik çalışmaları yaptığı, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının beklendiği bu bağlamda can ve mal güvenliği adına halkın talimatlara uyması gerektiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecini

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgali nedeniyle yerinden edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenlediği ve işgal ettiği bölgelerde hem tarım arazilerine zarar verdi hem de çok sayıda sivil yapıyı yerle bir etti.

İsrail'in Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere Lübnan'ın güneyinde 5 noktada kalacağı belirtilirken, Lübnan İsrail'in ülke topraklarından tamamen çekilmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Beldelerde Konuşlandı - Son Dakika

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