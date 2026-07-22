Lübnan Ordusu İsrail'in Çekildiği Bölgelere Yerleşti - Son Dakika
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Lübnan Ordusu İsrail'in Çekildiği Bölgelere Yerleşti

Lübnan Ordusu İsrail\'in Çekildiği Bölgelere Yerleşti
22.07.2026 13:23
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Lübnan ordusu, İsrail'in çekildiği Zevtar el-Garbiye kasabasında konuşlandı.

ZEVTAR EL-GARBİYE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan ordusuna bağlı birlikler, İsrail'in çekildiği bölgelere yerleşmeye başladı.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağının ve görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre Lübnan ordusu birlikleri salı günü İsrail'in çekildiği Zevtar el-Garbiye kasabasında konuşlandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lübnan Ordusu İsrail'in Çekildiği Bölgelere Yerleşti - Son Dakika

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